Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области заметет снегом 11 декабря

В ближайшие сутки в Ростовской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, которые затронут и федеральную трассу М-4 «Дон». Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru .

Осадки прогнозируются в дневное и вечернее время 11 декабря, и такая же погода ожидается в ряде других регионов, расположенных вдоль трассы, включая Московскую, Тульскую, Липецкую и Воронежскую области.

Кроме снега, в Ростовской области возможны туман и гололедица, вызванные заморозками и осадками. Самые низкие температуры (до минус 4 градусов) ожидаются в северной части региона, включая Шолоховский, Боковский, Чертковский, Верхнедонской, Миллеровский и Тарасовский районы.

На следующий день, 12 декабря, погода останется сходной, но ветер усилится, его порывы могут достигать 20 метров в секунду (72 километра в час).