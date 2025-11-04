Трамвайные пути вернутся на улицу Карпинского после укладки асфальта в Перми

В ближайшее время начнется восстановление инфраструктуры на улице Карпинского в Перми. Рабочие приступят к укладке асфальта и монтажу новых трамвайных рельсов. Об этом сообщил советник губернатора по строительству Павел Черепанов, его слова привел сайт properm.ru .

Работы охватят участки выезда на улицу Крисанова и вдоль Шоссе Космонавтов. Сейчас продолжается подготовка переезда на пересечении улиц Карпинского и Стахановской, где уже установили новые светофоры и освещение. Коммуникационные сети полностью обновлены, завершаются лишь локальные доработки на участке водопроводных магистралей.

Напомним, что трамвайное сообщение по улице Мира возобновлено недавно после ремонта, а полный запуск маршрутов состоится после окончания всех ремонтных мероприятий на улице Карпинского.