Традиционные «Лыжные стрелы» откроются в Петербурге 11 января

Для поклонников активного отдыха и здорового образа жизни 11 января в Петербурге стартуют традиционные «Лыжные стрелы». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

На всех трех лыжных маршрутах будут работать опытные инструкторы. Любителям лыжных прогулок предложат выбрать трассу по своим возможностям — 5, 10 или 15 километров в Шапках и Орехово. В Токсово можно преодолеть дистанции 5, 7,5 и 10 километров в формате «Горки» или шесть километров в формате «Болото».

Спортсменам будет предложена полевая кухня с горячим питанием и чаем. Помимо этого, организаторы приготовили развлекательную программу, включающую веселые старты, разнообразные конкурсы и мероприятия, а также исполнение любимых песен под аккордеоном.

Представители Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга обращают внимание на необходимость взять с собой всю нужную экипировку.