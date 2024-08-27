Товаровед Михайлова посоветовала хранить капусту в подвешенных сетчатых мешках

Эксперт товарной категории «Дом и сад» сети магазинов Modi Татьяна Михайлова рассказала, как хранить урожай. В этих целях можно использовать морозильную камеру, подвал и балкон, отметила специалист в беседе с Life.

По ее словам, кочаны капусты стоит сложить в сетчатые мешки, а после подвесить их на достаточном расстоянии друг от друга. Данный способ поможет сохранить природную свежесть неприхотливого овоща.

А вот зелень лучше заморозить, добавила товаровед. То же самое касается моркови и свеклы. Такие заготовки отлично подойдут для супов и салатов.

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