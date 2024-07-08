Торговое представительство России в Индии: визит Моди придаст дополнительный импульс сотрудничеству с РФ

Сегодня в Россию прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его визит придаст дополнительный импульс взаимному сотрудничеству, сообщил торговый представитель России в Индии Александр Рыбас в беседе со «Звездой».
По его словам, представители государств обсудят направления развития этого сотрудничества. Больше всего внимания будет сосредоточено на перспективных и прорывных проектах, которые сейчас разрабатываются и актуализируются, заключил Рыбас.
Отмечается, официальный визит Нарендра Моди продлится два дня.