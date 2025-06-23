Только три озера назвали пригодными для купания в Нижнем Новгороде

Сегодня в Нижнем Новгороде для безопасного купания разрешены только три водоема, где оборудованы и пригодны для плавания пляжи. Список составлен Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области, написал сайт newsnn.ru .

Безопасными признаны следующие места: озеро ПКиО второй очереди на проспекте Молодежном; два пляжа на озере Силикатном, расположенные по адресу проспект Ленина, дома №19Б и №23; озеро Светлоярское, где функционируют два пляжа — на улицах Мокроусова и Гаугеля.

Неделей ранее разрешенных мест было больше, однако на данный момент в связи с изменениями санитарно-эпидемиологической обстановки и условиями водоемов их количество сократилось.

В других населенных пунктах Нижегородской области также разрешены безопасные места для купания: на Бору доступен Юрасовский карьер; в Богородске разрешен пляж на озере «У Крутой горы»; в Семенове открыт для купания Верхний пруд; в Выксе безопасным признано Верхнее водохранилище в трех местах: улица Верхнепрудная, улица Максима Горького и зона отдыха «Беленький песочек»; в Лыскове доступна река Волга; в поселении Пушкино (город Дзержинск) разрешается купание в Святом озере.