Тюменцам пообещали возвращение теплой погоды в предстоящие выходные

В Тюмени ожидается новая волна бабьего лета. В ближайшие выходные воздух прогреется до +19 градусов. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Суббота, 28 сентября. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха + 19 градусов», — говорится в прогнозе.

В воскресенье, 29 сентября, в городе немного похолодает. Скорость ветра составит шесть метров в секунду. Ожидается облачная без осадков погода. В понедельник, 30 сентября, воздух прогреется до +19 градусов. Во вторник температура вновь пойдет на спад.