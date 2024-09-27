Тюменцам пообещали возвращение теплой погоды в предстоящие выходные

В Тюмени ожидается новая волна бабьего лета. В ближайшие выходные воздух прогреется до +19 градусов. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
«Суббота, 28 сентября. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха + 19 градусов», — говорится в прогнозе.
В воскресенье, 29 сентября, в городе немного похолодает. Скорость ветра составит шесть метров в секунду. Ожидается облачная без осадков погода. В понедельник, 30 сентября, воздух прогреется до +19 градусов. Во вторник температура вновь пойдет на спад.
Двух наемников из Грузии и Франции будут заочно судить в Донецке
Вертолет Robinson 44 перед крушением пролетел четыре километра
Заявление Путина о ядерной доктрине заинтересовало приехавших на ГА ООН
Завербованный ВСУ пенсионер из США предстал перед судом в Москве
Глава «Росатома» предрек появление безаварийной атомной энергетики
В Москве обезвредили преступную группировку организаторов нелегальной миграции
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте