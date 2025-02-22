Тигр Зевс, привезенный в Ленинградский зоопарк из Мариуполя, умер от сердечной недостаточности
Сотрудники Ленинградского зоопарка сообщили о смерти тигра Зевса, которого перевезли в Санкт-Петербург из Мариуполя. Специалисты сделали все возможное для спасения животного, но Зевс не смог перенести последствий тяжелого детства. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Главный ветеринарный врач Ленинградского зоопарка Иннокентий Булавинов рассказал, что в один из дней Зевс отказался покидать внутреннее помещение вольера.
У животного наблюдались вялость и нарушение пищеварения. Результаты обследования показали наличие двустороннего нефросклероза и функциональной недостаточности почек и печени. Также у него обнаружили вирус панлейкопении кошек. И хотя тигр был привит комплексной вакциной от вирусных болезней кошачьих, включая панлейкопению, это дало ему защиты. Из-за патологий развития и функциональных нарушений внутренних органов, которые были у Зевса еще до болезни, он все же заболел.
Животное поместили в изолятор с дезинфекционным барьером и несколько дней проводили интенсивную терапию. Несмотря на все принятые меры, состояние Зевса оставалось стабильно тяжелым. Утром 20 февраля его состояние ухудшилось из-за многочисленных системных нарушений работы внутренних органов. Спасти его не удалось.
Зевс родился в 2022 году в Мариуполе. Мать-тигрица из-за стресса, вызванного артобстрелами города, отказалась от детенышей, и тигрят выкармливала овчарка. В 2023 году Зевса перевезли в Ленинградский зоопарк и он стал подопечным «Петербургского дневника».