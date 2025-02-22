Тигр Зевс, привезенный в Ленинградский зоопарк из Мариуполя, умер от сердечной недостаточности

Сотрудники Ленинградского зоопарка сообщили о смерти тигра Зевса, которого перевезли в Санкт-Петербург из Мариуполя. Специалисты сделали все возможное для спасения животного, но Зевс не смог перенести последствий тяжелого детства. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Главный ветеринарный врач Ленинградского зоопарка Иннокентий Булавинов рассказал, что в один из дней Зевс отказался покидать внутреннее помещение вольера.

У животного наблюдались вялость и нарушение пищеварения. Результаты обследования показали наличие двустороннего нефросклероза и функциональной недостаточности почек и печени. Также у него обнаружили вирус панлейкопении кошек. И хотя тигр был привит комплексной вакциной от вирусных болезней кошачьих, включая панлейкопению, это дало ему защиты. Из-за патологий развития и функциональных нарушений внутренних органов, которые были у Зевса еще до болезни, он все же заболел.

Животное поместили в изолятор с дезинфекционным барьером и несколько дней проводили интенсивную терапию. Несмотря на все принятые меры, состояние Зевса оставалось стабильно тяжелым. Утром 20 февраля его состояние ухудшилось из-за многочисленных системных нарушений работы внутренних органов. Спасти его не удалось.



Зевс родился в 2022 году в Мариуполе. Мать-тигрица из-за стресса, вызванного артобстрелами города, отказалась от детенышей, и тигрят выкармливала овчарка. В 2023 году Зевса перевезли в Ленинградский зоопарк и он стал подопечным «Петербургского дневника».