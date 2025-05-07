Tiburon Research и «Фитмост»: 73% россиян занимаются спортом ради здоровья

Более 40% жителей России каждый месяц расходуют на физическую активность пять тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании Tiburon Research и «Фитмост», написал сайт MK.Ru .

Опрос показал, что большинство россиян (73%) занимаются спортом ради здоровья. Почти две трети опрошенных (65%) уверены, что физическая активность улучшает их внешность. Для половины респондентов занятия спортом — это способ получить эмоциональное удовлетворение, а для 45% еще и возможность снять стресс. При этом для женщин спорт как антистресс актуален больше всего.

До пандемии, то есть с 2019 года и ранее, начали заниматься спортом более половины участников опроса. 14% опрошенных стали активнее во время пандемии коронавируса, 28% — в период с 2022-го по 2024 год. И только 4% пришли в спорт в 2025 году.

В рамках исследования также выяснилось, что 42% респондентов тратят на спорт до 4999 рублей в месяц, а 25% — от 5000 до 9999 рублей. Женщины обычно расходуют меньше 4999 рублей ежемесячно.

Всего в опросе приняли участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет.