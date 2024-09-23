The New York Times опубликовала материал об эффективной работе RT

Газета The New York Times опубликовала статью о том, как RT успешно обходит санкции. Об этом сообщил сайт российского телеканала.

В статье утверждается, что блокировка RT в социальных сетях не приносит желаемого результата для Запада, так как аудитория телеканала очень велика. В качестве примера издание упоминает, что в какой-то момент каналы и аккаунты RT в Германии и Франции были закрыты, но вскоре возникли новые страницы, которые точно повторяли контент российского СМИ под разными, не связанными друг с другом названиями.

Аналитики указывают, что этот метод затрудняет привлечение новой аудитории, однако существующий круг читателей и зрителей все равно остается, и они находят способы получать нужную информацию.