Термин «хостел» предложили заменить на «ночлежку»

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ассоциациям хостелов использовать в официальных названиях организаций термин «ночлежка» вместо «хостел». Об этом сообщило РИА «Новости» .

По мнению парламентария, этот шаг поможет защитить русский язык от англицизмов и позволит называть вещи своими именами.

«Предлагаем вам рассмотреть возможность инициировать обсуждения среди членов вашей ассоциации о внедрении положений данного законопроекта в наименования организаций и объектов размещения», — отметил он в обращениях.

Депутат добавил, что Госдума одобрила законопроект о защите русского языка и ограничении использования англицизмов. Гусев напомнил, что термин «ночлежка» лучше отражает суть и функции такого жилья, а также имеет русские культурные корни.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, какие поправки планируется внести в законопроект о защите русского языка. По его словам, запрет будет касаться только иностранных слов, которые не вошли естественным образом в русскую лексику.