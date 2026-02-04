Терапевт Сухарева рассказала, что регулирование микроклимата в квартире помогает предотвратить ОРВИ

Врач-терапевт Ольга Сухарева в интервью радио Sputnik поделилась рекомендациями по профилактике гриппа и ОРВИ через регулирование микроклимата в квартире. Она подчеркнула важность вентиляции воздуха и уровня влажности для снижения риска заражения.

По словам врача, увлажнение воздуха критично для профилактики заболеваний, особенно в отопительный сезон.

«Увлажнение воздуха важно, потому что когда слизистая горла пересыхает, вирусу легче проникнуть во входные ворота — через пересушенную, потрескавшуюся слизистую носа, горла, ротоглотки», — отметила Сухарева.

Она добавила, что оптимальная влажность воздуха — 40–65%, что снижает риски ОРВИ, так как влажная слизистая обеспечивает иммунную защиту. Регулярная вентиляция воздуха также играет важную роль в профилактике инфекций.

«Это снижает вирусную нагрузку в окружающей среде», — сказала врач.

Если в доме есть заболевшие, рекомендуется проветривать помещение по 10–15 минут, когда выходите из комнаты, для снижения количества вирусов в воздухе.