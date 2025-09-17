Терапевт Лишин предупредил, что чрезмерное увлечение домоседством может вызвать психологические проблемы

Врач-терапевт Виктор Лишин в беседе с RT объяснил, что чрезмерное увлечение домоседством может вызвать как физические, так и психологические проблемы.

«Из-за низкой физической активности страдают суставы. Человек может и так сидеть на работе, а потом он еще и дома сидит, не двигается. Это риск артрозов, опорно-двигательный аппарат будет быстрее стареть и выходить из строя», — отметил он.

Также врач указал, что в замкнутом пространстве у человека могут возникнуть проблемы с социализацией и нервной системой.

«Человек привыкает к этому пространству. Возникает замкнутость, он сам создает себе блоки, потом ему сложнее коммуницировать. Плюс болезни замкнутого пространства. Могут возникнуть проблемы с аллергией», — добавил Лишин.

Он подчеркнул, что физическая активность должна быть индивидуальной.