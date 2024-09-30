Терапевт Лепилова предупредила, что кошки могут быть переносчиками фелиноза

Более 50% россиян держат дома домашних кошек, но не все знакомы с таким заболеванием, как болезнь кошачьих царапин, или фелиноз, передаваемым этими питомцами. Об этом Ura.ru рассказала врач-терапевт Полина Лепилова.

По ее словам, основными переносчиками фелиноза являются молодые кошки. Это заболевание не передается от человека к человеку.

Болезнь кошачьих царапин вызывается бактериями, которые проникают в организм через кожу или слизистые оболочки после укусов или царапин от животных. Инфекция распространяется через лимфатическую систему, вызывая воспаление лимфатических узлов и может достичь крови, добавила врач.

Инкубационный период колеблется от трех до 20 дней, чаще всего составляет 7-14 дней. На месте поражения могут появляться красные папулы, а лимфоузлы рядом с укусом увеличиваются. Симптомами заболевания являются высокая температура, общее недомогание и головная боль. При возникновении признаков фелиноза нужно сразу обратиться к врачу.