Терапевт Леонтьева: методы релаксации и позитивное мышление помогут справиться с выгоранием
Терапевт Наталья Леонтьева рассказала, как справиться с усталостью и потерей интереса к работе. Важно определить основные цели, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, концентрация на приоритетах поможет избежать лишней суеты и сосредоточиться на самых важных задачах.
«Определите время для работы и отдыха, чтобы не переутомляться и не забывать о своих потребностях. Старайтесь находить время для семьи, друзей и хобби», — добавила врач.
Она также посоветовала использовать методы релаксации и настроиться на позитивное мышление. Помогут снизить внутреннее напряжение йога и медитация.
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