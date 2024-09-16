Терапевт Леонтьева: методы релаксации и позитивное мышление помогут справиться с выгоранием

Терапевт Наталья Леонтьева рассказала, как справиться с усталостью и потерей интереса к работе. Важно определить основные цели, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, концентрация на приоритетах поможет избежать лишней суеты и сосредоточиться на самых важных задачах.

«Определите время для работы и отдыха, чтобы не переутомляться и не забывать о своих потребностях. Старайтесь находить время для семьи, друзей и хобби», — добавила врач.

Она также посоветовала использовать методы релаксации и настроиться на позитивное мышление. Помогут снизить внутреннее напряжение йога и медитация.