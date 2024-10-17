Терапевт Лапа поддержала законопроект о первоочередном зачислении в сад детей врачей и учителей

В Госдуму внесли проект закона, который предоставляет медикам и учителям право на зачисление детей в дошкольные учреждения в порядке первой очереди. Инициативу поддержала терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Об этом она заявила в разговоре с «Ридусом».
По мнению врача, нововведения будут особенно актуальны в Москве. Это связано с тем, что в столицу переводится работать большое количество медиков из других субъектов РФ.
Они переезжают с семьями и детьми, однако претендовать на московские льготы могут только по прошествии десяти лет проживания в городе, подчеркнула специалист.
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