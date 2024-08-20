Терапевт Фомин заявил, что лень может стать компенсаторным механизмом

По мнению экспрта, желание лениться может быть компенсаторным механизмом, помогающим избежать проблем, и не всегда следует считать это негативным явлением в жизни человека. Он пояснил, что некоторые люди не могут справиться с разочарованием. У них существует убеждение, что все должно даваться легко. Если задача оказывается сложной, они воспринимают это как признак ее недоступности, что и приводит к лени.

Фомин также отметил, что к лени более склонны люди с высоким уровнем тревожности, низкой самооценкой и повышенным перфекционизмом. Кроме того, по его словам, лень может указывать на наличие невротических состояний, депрессивных и тревожных расстройств, добавил «Петербургский дневник».