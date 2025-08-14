Терапевт Чернышова сообщила, что взаимодействие с лошадьми полезно для психики

Верховая езда — это не только способ улучшить физическую форму, но и настоящая терапия. Вице-президент Федерации конного спорта России, руководитель семейного конного клуба «Измайлово» Екатерина Бакеева рассказала, что верховая езда улучшает психологическое и ментальное состояние. Она помогает отвлечься от повседневных забот и сконцентрироваться на процессе езды, передала «Вечерняя Москва».

Для детей верховая езда дисциплинирует и воспитывает, учит общаться и находить компромиссы.

Врач-терапевт Надежда Чернышова считает, что взаимодействие с лошадьми полезно для психики, так как позволяет справиться с эмоциональным напряжением, выгоранием, стрессом и глубокими переживаниями. По словам Чернышовой, верховая езда поддерживает физическую активность и включает многие группы мышц: руки, ноги, спину, пресс. За одно занятие сжигается до 400 килокалорий.

Особенно рекомендованы занятия с лошадьми детям с аутизмом и ДЦП. Такие занятия улучшают состояние ребенка и способствуют улучшению координации и эмоционального состояния.

При любых заболеваниях в острой фазе нельзя садиться на лошадь. Также верховая езда не рекомендована людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями нервной системы, эпилепсией и перенесенными травмами.