Терапевт Авербах: решение Минздрава о запрете определенных лекарств для водителей вызвало у врачей ряд вопросов | 360°

Общество 15 мая 2024, 16:50 Терапевт Авербах: решение Минздрава о запрете определенных лекарств для водителей вызвало у врачей ряд вопросов

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Врач-терапевт Лев Авербах в беседе с«ФедералПресс» прокомментировал опубликованный Минздравом список лекарств, запрещенных к употреблению водителями. По словам медика, инициатива вызывает массу вопросов, поскольку нет четкого понимания, кто будет контролировать этот процесс.

Специалист считает, что каждое внесенное в список лекарство нужно разбирать отдельно.

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«Эти лекарства, на самом деле, всегда были, и в аннотации каждого из них есть пункт о том, можно ли их употреблять за рулем. Люди, которые принимают эти препараты, скорее всего, про это знают», — сказал он.

Всего в списке Минздрава оказалось 170 препаратов, в числе которых противопростудные, жаропонижающие, обезболивающие и антигистаминные лекарства.