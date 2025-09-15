Теплая погода задержится в Челябинской области

Представители Челябинского гидрометеоцентра проинформировали, что «бабье лето» сохранится в регионе еще на неделю. Об этом написал Ura.ru .

«Регион оказался под влиянием обширного стационарного антициклона: сухая и тихая погода с большой амплитудой суточных температур будет преобладать почти всю неделю. Хотя ночные температуры местами будут оставаться низкими до одного градуса тепла, зато дневной прогрев будет достигать 20 градусов и более», — уточнили метеорологи.

Особенности атмосферной циркуляции в сентябре часто приводят к теплым дням, известным как «бабье лето». Эти периоды обычно продолжаются от двух до десяти дней. Согласно прогнозам, уже в воскресенье погодные условия могут измениться: с приближением циклона с северо-западного направления в регион вновь вернутся дожди.