Теплая погода установится в Москве в предстоящие выходные

В ближайшие выходные в Москве установится теплая и сухая погода. Об этом RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В субботу, 22 июня, воздух прогреется до +24 градусов.

«Может быть, дневная температура нам бы хотелось, чтобы была больше, но я считаю, что сегодня +20…+22 °С, в субботу +22…+24 °С — вполне комфортно», — сказала специалист.

В воскресенье, 23 июня, в отдельных районах города может пройти кратковременный дождь. Температура будет в пределах +20… +23 градусов в дневное время суток.