Теплая погода с температурой до +22 градусов придет в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается теплая погода. Во вторник, 6 мая, дневная температура воздуха достигнет +22 градусов. Однако в некоторых районах могут пройти дожди, возможны грозы и сильный ветер. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на специалистов регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в округе возможны умеренные осадки и порывы ветра до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла.

На следующий день, 7 мая, дневные температуры опустятся до отметок 8-13 градусов, а по югу и востоку округа — до 20 градусов. Ночные температуры ожидаются в пределах 6-11 градусов, по северо-западу до 5 градусов. Также прогнозируются осадки.

В четверг, 8 мая, в регионе станет прохладнее: ночью температура опустится до -5 градусов, днем будет +9...+14 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди и порывистый ветер до 14 метров в секунду.