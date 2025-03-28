Теплая и сухая погода установится в Марий Эл на выходных

Жителей Марий Эл ожидают теплые и солнечные выходные. Об этом рассказал сайт marimedia.ru , ссылаясь на прогнозы метеорологов.

В субботу, 29 марта, ветер будет дуть с юго-востока и востока со скоростью три-восемь метров в секунду. Ночная температура составит от -3 до +2 градусов, а днем потеплеет до +10…+15 градусов.

В воскресенье, 30 марта, сохранится переменная облачность без осадков. Ветер останется практически прежним, немного ослабнет. Ночью термометр покажет от -3 до +2 градусов, а в дневные часы температура поднимется до +15 градусов. Синоптики предупреждают, что начало апреля принесет дожди и похолодание.