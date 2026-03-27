Теплая и солнечная погода ожидается в Петербурге на выходных

В последние выходные марта в Санкт-Петербурге установится по-весеннему теплая и солнечная погода. Об этом сообщил «РОСБАЛТ» со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, в субботу, 28 марта, ночью температура опустится до -1 градуса, а днем воздух прогреется до +9…+11 градусов. На побережье Финского залива будет немного прохладнее — около +6 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет слабым.

В воскресенье, 29 марта, переменная облачность сохранится, температура воздуха составит +10…+12 градусов, на побережье — до +7 градусов. Дожди обойдут город стороной, что позволит жителям и гостям Северной столицы насладиться прогулками.