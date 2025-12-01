Температурные перепады в Сургуте привели к росту обращений в кардиодиспансер

За три дня в приемное отделение кардиодиспансера Сургута обратилось около ста человек — это заметно больше, чем обычно за неделю или даже месяц. Все случаи пришлись на период с 28 ноября по 1 декабря. Самому молодому пациенту было 39 лет. Врачи связывают рост числа обращений с резкими перепадами температуры воздуха, написал сайт surgutinform.ru .

При каждом скачке температуры на 5 градусов риск сердечного приступа увеличивается на 5%. За этот период медики провели 20 малоинвазивных операций по стентированию артерий и одну операцию на открытом сердце.

Главный врач окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева рекомендует пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями избегать переохлаждения, контролировать артериальное давление и строго соблюдать назначенную терапию. Она отметила, что боль и жжение в груди, одышка, потливость, головокружение и слабость могут быть предвестниками проблем с сердцем. При появлении первых симптомов нужно сразу вызывать скорую помощь.