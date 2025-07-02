Телеведущая Зиналиева призвала подходить к публичному выступлению как к проекту

Даже профессионалы могут испытывать тревогу перед публичными выступлениями. Лектор Общества «Знание», телерадиоведущая ВГТРК ГТРК «Урал» и тренер бизнес-школы УрФУ Ольга Зиналиева поделилась с «ФедералПресс» правилами, которые помогают справиться со страхом и успешно выступить.

«Страх – это нормально, но не нужно ему поддаваться. Выступление – это не экзамен, а возможность проявить себя, получить новый опыт и заявить о своей экспертности», – отметила Зиналиева.

По ее мнению, к выступлению следует подходить как к проекту: учитывать аудиторию, цель выступления, технические условия, хронометраж и дресс-код. Эти аспекты определяют уверенность оратора во время встречи.

Прежде всего, необходимо четко понимать, кто будет слушать: школьники, коллеги или бизнесмены. Это влияет на стиль речи и выбор инструментов, помогая избежать несоответствия ожиданиям аудитории.

Далее, важно определить цель выступления: продажа, мотивация или презентация продукта — каждый сценарий требует своей подачи.

Не менее важен хронометраж: даже отличная речь может провалиться, если не уложиться в отведенное время.

Наконец, одежда должна быть удобной и уместной, чтобы не отвлекать от сути выступления и не мешать сосредоточиться.