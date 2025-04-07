«Телеспутник»: телекоммуникационный рынок ожидает замедление темпов роста

Журнал «Телеспутник» представил прогнозы развития российского телекоммуникационного рынка на ближайшие три квартала 2025 года. Несмотря на значительный рост в 2024 году, который достиг 6,2% и составил два триллиона рублей, основной вклад внес сектор мобильной связи, доля которого составляет 61% от общих доходов отрасли, ожидается замедление темпов роста в ближайшее время.

Причиной тому служат блокировки пользователей в рамках борьбы с телефонным мошенничеством и снижение популярности платного телевидения. Эксперты считают, что одним из способов поддержания роста является повышение тарифов и акцент на эксклюзивный контент, написали «Известия».

Платное телевидение показало увеличение на 1,9%, однако потеряло свыше 100 тысяч подписчиков, что отражает изменения в предпочтениях потребителей в пользу мобильных сервисов и интернет-платформ.