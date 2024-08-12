Телеканал «Звезда»: канадский бронеавтомобиль Roshel Senator показали на «Армии-2024»
В России на выставке трофейной техники в парке «Патриот» показали бронеавтомобиль канадского производства Roshel Senator. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Модель собрана на базе гражданского автомобиля Ford 550 и может перевозить до 10 человек.
На форуме «Армия-2024» также продемонстрировали танк Abrams и американский многоцелевой автомобиль высокой проходимости HMMWV M1151.
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