Телеканал «Звезда»: канадский бронеавтомобиль Roshel Senator показали на «Армии-2024»

В России на выставке трофейной техники в парке «Патриот» показали бронеавтомобиль канадского производства Roshel Senator. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» .

Модель собрана на базе гражданского автомобиля Ford 550 и может перевозить до 10 человек.

На форуме «Армия-2024» также продемонстрировали танк Abrams и американский многоцелевой автомобиль высокой проходимости HMMWV M1151.