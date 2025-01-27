Телебашня в Петербурге засияла цветами ленты ленинградской Победы

Телебашня Санкт-Петербурга окрасилась в оливково-зеленые цвета ленты медали «За оборону Ленинграда». Акцию провели в день 81-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

Он отметил, что подсветку включил петербургский филиал Российской телерадиосети как дань памяти о стойкости ленинградцев и мужестве защитников города.

Беглов напомнил, что оливково-зеленая лента медали «За оборону Ленинграда» — символ подвига жителей блокадного города. Губернатор отметил, что телебашня будет окрашена в цвета до утра вторника, 28 января.

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Санкт-Петербург. В рамках памятных мероприятий в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда он посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Также глава государства принес букет цветов на одну из братских могил, где покоится его старший брат, погибший во время осады Ленинграда фашистскими войсками.