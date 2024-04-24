Технолог Румянцева развеяла миф о высокой калорийности тунца | 360°

Общество 24 апреля 2024, 10:21 Технолог Румянцева развеяла миф о высокой калорийности тунца

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Технолог Людмила Румянцева развеяла популярный миф, связанный с употреблением тунца. Эксперт посоветовала не верить данным о высокой калорийности блюда, сообщил Life.

По ее словам, такой вид рыбы действительно содержит значительное количество ненасыщенных жирных кислот. Однако эти вещества помогают снизить уровень холестерина и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

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Специалист напомнила, что тунец является отличным источником белка — элемента питания, необходимого при похудении.