Технолог Румянцева посоветовала выбирать лосось с ярким цветом и чистым ароматом

В жару важно уделять особое внимание свежести продуктов, особенно рыбы. Главный технолог сервиса доставки «Много лосося» Людмила Румянцева рассказала Life.ru , на что нужно обратить внимание при покупке лосося.

По словам эксперта, качественный продукт должен иметь яркий и насыщенный оттенок — от кораллово-розового до оранжевого. Тусклый, блеклый или сероватый цвет — признак потери свежести.

Как пояснила специалист, свежий лосось обладает чистым, едва уловимым ароматом. Любые посторонние запахи, например аммиачный, и кислинка недопустимы.

Текстура рыбы также важна. Свежий лосось плотный, не распадается на волокна, выглядит гладким и влажным. Если рыба кажется суховатой по краям или потеряла насыщенный цвет, это может указывать на низкое качество.