Технолог Румянцева посоветовала выбирать лосось с ярким цветом и чистым ароматом
В жару важно уделять особое внимание свежести продуктов, особенно рыбы. Главный технолог сервиса доставки «Много лосося» Людмила Румянцева рассказала Life.ru, на что нужно обратить внимание при покупке лосося.
По словам эксперта, качественный продукт должен иметь яркий и насыщенный оттенок — от кораллово-розового до оранжевого. Тусклый, блеклый или сероватый цвет — признак потери свежести.
Как пояснила специалист, свежий лосось обладает чистым, едва уловимым ароматом. Любые посторонние запахи, например аммиачный, и кислинка недопустимы.
Текстура рыбы также важна. Свежий лосось плотный, не распадается на волокна, выглядит гладким и влажным. Если рыба кажется суховатой по краям или потеряла насыщенный цвет, это может указывать на низкое качество.