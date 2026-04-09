Технолог Гладкова рассказала, что в холодильнике кулич останется свежим до семи дней

В преддверии православной Пасхи, которая отмечается 12 апреля, многие задумываются о том, как приготовить кулич, который останется мягким и свежим на протяжении нескольких дней. Главный технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова поделилась с RT несколькими секретами.

По словам эксперта, для приготовления качественного кулича важно правильно подобрать ингредиенты.

«Желательно использовать продукт высшего сорта с высоким содержанием белка, от 11%. Чем больше его в муке, тем выше содержание клейковины», — пояснила она.

Клейковина придает тесту эластичность, а мякишу — влажность. Также важно не забывать просеивать муку, чтобы она насытилась кислородом. Это сделает тесто более воздушным и пористым.

Для замедления процесса черствения эксперт рекомендует использовать достаточное количество сливочного и растительного масел, маргарина и желтков. Жиры обволакивают частицы муки и образуют пленку, которая замедляет испарение жидкости из изделия.

Чтобы продлить свежесть кулича, стоит использовать продукты, которые выступают в роли натуральных консервантов. Например, можно заменить часть сахара медом или патокой. Эти продукты гигроскопичны, то есть хорошо удерживают влагу.

Важно обратить внимание и на режим выпекания. Печь куличи следует при температуре 170–180 градусов в режиме «верх-низ» без конвекции. Небольшим изделиям весом до 500 граммов хватит 20–30 минут в духовке, а более крупным, весом до одного килограмма, понадобится примерно один час.

Для длительного хранения кулича важно соблюдать температурный режим и поддерживать оптимальную влажность воздуха. Идеальные условия — это температура от +18 до +20 градусов и влажность около 70–75%. Лучше всего хранить кулич под пищевой пленкой или в закрытом контейнере при комнатной температуре. В холодильнике кулич останется свежим до семи дней.