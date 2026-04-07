Технолог Гладкова предложила использовать морковный сок для окрашивания яиц к Пасхе

В преддверии Пасхи многие задумываются, как безопасно и оригинально украсить пасхальные яйца. Главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова рассказала RT о различных способах окрашивания.

По ее словам, традиционно в России использовали натуральные красители, такие как отвар луковой шелухи или сок свеклы. Эти методы абсолютно безопасны и могут быть использованы для окрашивания яиц.

«Если оставить яйца в морковном соке на период от двух до восьми часов, можно добиться золотисто-оранжевого оттенка разной интенсивности», — добавила эксперт.

Она также предложила использовать отвар шпината для зеленого цвета. А вот краснокочанная капуста поможет добиться сине-голубого оттенка.