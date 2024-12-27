Технолог Деревсков: вакуумная упаковка вареных овощей должна плотно прилегать к продукту

Очищенные вареные овощи, которые продаются в магазинах, должны быть упакованы в вакуумный пакет. О правилах покупки таких продуктов рассказал технолог, эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции Константин Деревсков в беседе с «Газетой.Ru» .

Специалист предостерег от покупки овощей, если содержимое упаковки двигается от легкого нажатия. Вакуум должен плотно прилегать к вареному продукту.

Кроме того, овощи внутри должны быть без жидкости, за исключением собственного сока, как у свеклы. Необходимо выбирать чистую упаковку без повреждений.

Вареные овощи в вакуумной упаковке хранятся только в холодильнике, а не в морозилке или при комнатной температуре, отметил Деревсков.