Технолог Деревсков: вакуумная упаковка вареных овощей должна плотно прилегать к продукту

Очищенные вареные овощи, которые продаются в магазинах, должны быть упакованы в вакуумный пакет. О правилах покупки таких продуктов рассказал технолог, эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции Константин Деревсков в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист предостерег от покупки овощей, если содержимое упаковки двигается от легкого нажатия. Вакуум должен плотно прилегать к вареному продукту.
Кроме того, овощи внутри должны быть без жидкости, за исключением собственного сока, как у свеклы. Необходимо выбирать чистую упаковку без повреждений.
Вареные овощи в вакуумной упаковке хранятся только в холодильнике, а не в морозилке или при комнатной температуре, отметил Деревсков.
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