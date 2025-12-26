Технолог Баликоева посоветовала не охлаждать шампанское в морозилке

Охлаждение шампанского в морозильной камере может привести к неприятным последствиям. Подробнее рассказала доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия, руководитель Академии кавистов и сомелье Фатима Баликоев в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, основная опасность заключается в давлении углекислого газа внутри бутылки и расширении жидкости при замерзании. В определенный момент стекло может не выдержать нагрузки, что приведет к взрыву, способному нанести травмы осколками.

«Даже если бутылка не лопнула, сам напиток после пребывания в морозилке серьезно страдает. При частичном замерзании разрушается структура вина — лед вытесняет спирт и углекислоту, меняется соотношение компонентов, и напиток теряет свою тонкую игристость», — предупредила специалист.

Она отметила, что для быстрого и безопасного охлаждения стоит использовать ледяную ванну. Нужно поместить бутылку в ведро или глубокую емкость с холодной водой и льдом, добавив немного соли для ускорения процесса.