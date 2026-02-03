Техноэксперт Трухачев посоветовал не заряжать телефон от пауэрбанка на морозе

Техноблогер Павел Трухачев предупредил в беседе с «Москвой 24» , что зарядка телефона от пауэрбанка на морозе может привести к его неисправности.

По словам эксперта, в холодную погоду любая техника с аккумулятором разряжается быстрее из-за необходимости поддерживать определенную температуру внутри устройства, что требует больше энергии.

Как объяснил специалист, попытка подзарядить телефон на морозе с помощью пауэрбанка может вызвать перегрев гаджета. Среди последствий — образование конденсата под дисплейным модулем и короткое замыкание в микросхемах. В результате устройство может выйти из строя.