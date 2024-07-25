Техноэксперт Биржевой рассказал, что чаще всего на солнце перегреваются гаджеты в чехле

Прямой солнечный свет является одним из основных врагов электроники, так как из-за него корпус нагревается. Кроме того, ультрафиолетовые лучи могут вызывать выцветание дисплея, что приводит к потере яркости цветов. Об этом Life рассказал техноэксперт Сергей Биржевой.

Он объяснил, что не рекомендуется заряжать телефон, если нет возможности делать это в затененном или прохладном месте. Также не стоит оставлять устройства в автомобиле. Потому что в теплую погоду температура внутри может достигать крайне высоких значений, иногда до 40–50 градусов.

В закрытой машине отсутствует циркуляция воздуха, из-за чего гаджет быстро нагревается. Это может негативно сказаться на всех компонентах телефона, включая память и камеру, отметил специалист.

Он добавил, что чехол, особенно плотный, может затруднять вентиляцию устройства, не позволяя ему эффективно охлаждаться, что также способствует перегреву. Если человек привык использовать телефон с защитой, лучше рассмотреть возможность приобретения защитного кейса без прорезиненного слоя.

Также, по возможности, нужно стараться сократить время, проводимое за экраном, когда человек находится под прямыми солнечными лучами. В жару лучше ограничиться только срочными сообщениями и отложить игры, просмотр видео, использование социальных сетей и прослушивание музыки. Это поможет поддерживать телефон в оптимальном состоянии.