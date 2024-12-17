Техноэксперт Биржевой посоветовал россиянам при выборе зарядки обращать внимание на материалы

При выборе зарядного устройства необходимо обращать внимание на материалы, из которых оно было изготовлено. Об этом «Известиям» сообщил техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой.
Он пояснил, что высококачественные материалы не позволяют зарядному устройству перегреваться и быстро ломаться. Поверхность зарядки должна обладать антискользящими свойствами, включая резиновые детали.
Зарядка, изготовленная из низкокачественного пластика, будет быстро покрывается царапинами и следами износа из-за частого контакта с телефоном, добавил собеседник.
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