Техноэксперт Биржевой посоветовал не доставать телефон на морозе без острой необходимости

Техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой дал советы по эксплуатации смартфона в мороз. Не нужно доставать телефон без острой необходимости, ведь использование приложений на холоде провоцирует ускоренный разряд батареи, отметил специалист в беседе с « Газетой.ru ».

Он также посоветовал носить гаджет в чехле или внутреннем кармане. Таким образом получится замедлить процесс теплообмена. При поддержании оптимальной температуры аккумулятор лучше сохраняет емкость.

«При резком изменении температуры в гаджете может образоваться конденсат. Он способен повредить даже влагозащищенные устройства: проникает внутрь платы, оседает на динамиках. Это становится причиной коррозии микросхем и повреждения токопроводящих элементов», — добавил эксперт.

Перед выходом на улицу, рассказал Биржевой, необходимо отключать фоновые приложения, геолокацию, Wi-Fi, Bluetooth, а также уменьшать яркость экрана.