Технический эксперт Заточкин: срок эксплуатации лифта может превышать 25 лет

Технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что лифты могут эксплуатироваться дольше 25 лет.

Регулярное ежемесячное обслуживание и ежегодное техническое освидетельствование помогают выявить степень износа оборудования и оценить его пригодность для дальнейшего использования. Если лифт проработал установленный срок службы, проводятся дополнительные проверки, включающие более детальный анализ его технического состояния. На основании результатов этой проверки могут быть обнаружены дефекты и износ отдельных компонентов.

Владелец получает рекомендации по ремонту или замене оборудования. Если лифт не соответствует требованиям безопасности, его эксплуатация временно прекращается, пояснил эксперт.