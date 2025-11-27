Технический эксперт Исаев посоветовал использовать маршрутизаторы, чтобы не остаться без связи

Технический эксперт Константин Исаев поделился способом, как не остаться без связи при внезапном отключении интернета. Он рекомендует использовать специальные маршрутизаторы. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.
По словам специалиста, такие устройства объединяют каналы связи разных операторов. К маршрутизатору можно подключить до четырех SIM-карт, а также проводной или спутниковый интернет. Если один канал связи перестанет работать, нагрузку возьмут на себя остальные, и пользователь может даже не заметить перебоев со связью, написала Neva.Today.
Кроме того, эксперт советует использовать автономные источники питания. Они обеспечат работу оборудования даже при отключении электроэнергии.
