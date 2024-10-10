Техэксперт Казаков: очистка кэша и регулярное обновление ПО улучшат работу смартфона

Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков рассказал, как действовать при сбоях в работе смартфонов. Так, быстрый расход заряда батареи — повод «подкрутить» настройки, отметил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, речь идет об оптимизации яркости дисплея, отключении фоновых приложений, а также деактивации GPS и Bluetooth. В данном случае стоит избегать чрезмерной многозадачности.

«Иногда мы чувствуем, что гаджет просто начал „тормозить“. Повысьте его производительность за счет очистки кэша», — добавил специалист.

Он посоветовал удалить ненужные программы и оптимизировать хранилище данных. Кроме того, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение.