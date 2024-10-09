Техэксперт Казаков: обновления на телефоне помогают устранить ошибки и защитить данные

Технический эксперт Илья Казаков призвал не откладывать установку обновлений на гаджетах. Оттягивание процесса повышает риск взлома, отметил он в беседе с « Газетой.ru ».

По словам специалиста, сама процедура предполагает устранение ошибок на смартфоне или планшете. Кроме того, повышается степень защиты данных владельца.

«Если вы не обновили ОС, то есть вероятность, что киберпреступники атакуют именно те уязвимости, которые в вашем устройстве пока остались неисправленными», — пояснил Казаков.

Злоумышленники могут перехватить пароли от учетных записей и информацию от банка, сохраненную в памяти, добавил сайт KP.RU.