Техэксперт Казаков: композиция и многослойность помогут сделать качественный снимок на смартфон

Современные смартфоны обладают характеристиками, которые позволяют делать качественные снимки не только в личных целях, но и коммерческих. Об этом рассказал технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков в беседе с « Известиями ».

По его словам, помощником в процессе создания впечатляющего кадра станет многослойность.

«На такой фотографии что-то может располагаться на переднем плане (близко к нам), что-то в середине и что-то на заднем плане (самая удаленная точка). Как правило, это создает ощущение глубины», — пояснил эксперт.

Он также рекомендовал не забывать про экспозицию — правильное расположение элементов в кадре. Казаков предложил попробовать помещать объект в левую или правую треть изображения, оставляя другое пространство свободным.