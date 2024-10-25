Техэксперт Казаков: композиция и многослойность помогут сделать качественный снимок на смартфон

Современные смартфоны обладают характеристиками, которые позволяют делать качественные снимки не только в личных целях, но и коммерческих. Об этом рассказал технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков в беседе с «Известиями».
По его словам, помощником в процессе создания впечатляющего кадра станет многослойность.
«На такой фотографии что-то может располагаться на переднем плане (близко к нам), что-то в середине и что-то на заднем плане (самая удаленная точка). Как правило, это создает ощущение глубины», — пояснил эксперт.
Он также рекомендовал не забывать про экспозицию — правильное расположение элементов в кадре. Казаков предложил попробовать помещать объект в левую или правую треть изображения, оставляя другое пространство свободным.
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