Techinsider: не стоит ставить елку в местах с повышенной влажностью из-за риска образования плесени

Techinsider поделился советами по выбору места для установки новогодней ели. Так, дерево легко загорается независимо от того, натуральное оно или искусственное.

Именно поэтому размещать ель рядом с батареями, обогревателями и каминами опасно. Прямые солнечные лучи также нежелательны. Если елка находится вблизи тепла, натуральная быстро высыхает, а искусственная может потерять форму или источать неприятный запах.

Излишнюю влажность тоже лучше исключить, иначе на ветках образуется плесень. Не рекомендуется устанавливать елку и в проходных зонах дома, где высок риск случайного повреждения дерева, добавил «7Дней.ru».