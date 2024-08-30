Театр имени Шаляпина отреставрируют в Петербурге в 2025 году
В Санкт-Петербурге в следующем году планируют провести реставрационные работы в театре имени Шаляпина. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В планах специалистов — построить подземный этаж, где будут размещаться гардеробы и помещения для хранения оборудования, написал RT.
Новый зрительный зал в театре сможет одновременно вместить до 1436 человек.
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