Театр имени Шаляпина отреставрируют в Петербурге в 2025 году

В Санкт-Петербурге в следующем году планируют провести реставрационные работы в театре имени Шаляпина. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В планах специалистов — построить подземный этаж, где будут размещаться гардеробы и помещения для хранения оборудования, написал RT.

Новый зрительный зал в театре сможет одновременно вместить до 1436 человек.

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Vlad Karkov/Keystone Press Agency

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