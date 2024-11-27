Team Awards: почти 70% руководителей не хотят доплачивать любимчикам среди сотрудников

Руководители старшего поколения чаще всего выбирают себе любимчиков среди подчиненных. Так ответили 39% участников опроса HR-премии в области построения сильных команд Team Awards в возрасте от 36 до 45 лет. Среди начальников младше 25 лет сотрудников выделяют 35%, пишет Life.
Согласно опросу, 38% руководителей назвали неправильным отмечать особым образом кого-то из работников, при этом 20% еще не встретили достойного специалиста, 19% начальников заявили, что придерживаются процесса наблюдения за подчиненными.
Отмечается, что около 70% руководителей не считают нужным обеспечивать любимчиков дополнительными финансовыми поощрениями, 31% доплачивает таким сотрудникам.
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