Team Awards: почти 70% руководителей не хотят доплачивать любимчикам среди сотрудников

Руководители старшего поколения чаще всего выбирают себе любимчиков среди подчиненных. Так ответили 39% участников опроса HR-премии в области построения сильных команд Team Awards в возрасте от 36 до 45 лет. Среди начальников младше 25 лет сотрудников выделяют 35%, пишет Life .

Согласно опросу, 38% руководителей назвали неправильным отмечать особым образом кого-то из работников, при этом 20% еще не встретили достойного специалиста, 19% начальников заявили, что придерживаются процесса наблюдения за подчиненными.

Отмечается, что около 70% руководителей не считают нужным обеспечивать любимчиков дополнительными финансовыми поощрениями, 31% доплачивает таким сотрудникам.