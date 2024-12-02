Тату-мастер Ермак: татуировка, как и хороший автомобиль, остается символом статуса

Тату-мастер Владимир Ермак сравнил татуировки с автомобилями. Они бывают разных уровней, комфорта и сложности, пояснил эксперт в беседе с « ФедералПресс ».

Говоря о стоимости соответствующих услуг, специалист отметил, что дорогими считаются исключительно качественные работы. Однако на рынке всегда можно найти и выгодные предложения.

«Татуировка, как и хороший автомобиль, остается символом статуса. Это не первая необходимость, и разумный человек не станет тратить все свои накопления на нее», — заявил Ермак.

По его словам, осмысленный выбор предполагает необходимость в инвестировании. Сокращение расходов способно обернуться рисками для здоровья.