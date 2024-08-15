Тату-мастер Ермак: краски для татуировок, ввозимые в Россию, проходят тщательные исследования

Тату-мастер Владимир Ермак в разговоре с изданием «ФедералПресс» прокомментировал информацию о том, что в американских красках для нанесения татуировок нашли опасные бактерии. Исследователи пришли к выводу, что они могут вызвать опасные инфекции и привести к гангрене.

По словам эксперта, те краски, которые ввозят в Россию, всегда проходят тщательные исследования в разных странах.

«Утверждения о том, что некие исследования показали обнаружение 35% [в красках опасных бактерий], требуют критического осмысления», — сказал Ермак.

Тату-мастер предложил подумать над тем, зачем такие данные публикуются и какие цели преследуют авторы.

Слишком «такие» и «не такие», как все. Кто такие нормисы и пик ми герл

ВОЗ бьет тревогу из-за оспы обезьян. Миру грозит новая эпидемия?

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте