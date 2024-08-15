Тату-мастер Ермак: краски для татуировок, ввозимые в Россию, проходят тщательные исследования

Тату-мастер Владимир Ермак в разговоре с изданием «ФедералПресс» прокомментировал информацию о том, что в американских красках для нанесения татуировок нашли опасные бактерии. Исследователи пришли к выводу, что они могут вызвать опасные инфекции и привести к гангрене.

По словам эксперта, те краски, которые ввозят в Россию, всегда проходят тщательные исследования в разных странах.

«Утверждения о том, что некие исследования показали обнаружение 35% [в красках опасных бактерий], требуют критического осмысления», — сказал Ермак.

Тату-мастер предложил подумать над тем, зачем такие данные публикуются и какие цели преследуют авторы.