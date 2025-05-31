Татарстан признали регионом с одним из самых низких уровней бедности в стране

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что ключевым индикатором высокого уровня жизни в регионе является показатель бедности. Республика попала в топ-3 по низким результатам, сообщил Inkazan.ru.
По словам главы ведомства, в Татарстане за чертой бедности находятся 152,1 тысячи человек, что соответствует 3,8% от общей численности населения. Лучшие показатели зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге, где доля бедных составляет 3,5%. Четвертое место в списке занимает Москва.
Улучшения положения министр объяснила повышением заработной платы и общим увеличением качества жизни населения.
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